«Ланс» объявил о переходе форварда «Монпелье» Ваи

Нападающий французского «Монпелье» Элье Ваи официально стал игроком «Ланса».

«Подписание Эли Ваи является сильным показателем амбиций «Ланса». Он — одна из больших надежд французского футбола, появившаяся два года назад и подтвердившая своё место в Лиге 1 в прошлом сезоне.

В свои 20 лет, помимо силы и высокого уровня мастерства, он обладает огромным характером и зрелостью. Эли пришёл к нам из родного клуба, и я хотел бы отдать должное качеству отношений с «Монпелье», которые позволили одному из самых ярких перспективных игроков лиги остаться и процветать во Франции. В «Лансе» он вновь откроет для себя стремление к человеческим приключениям и аутентичному футболу, к которому мы так привязаны. Раздевалка и персонал создадут ему наилучшие условия для акклиматизации, прогресса и успешной игры.

Приход Элье в клуб был вполне логичен, а если учесть, что стадион традиционно оглашается гудками поездов, то появление скоростного нападающего можно только поприветствовать! Добро пожаловать, Эли, и мы будем рады видеть тебя в наших цветах на поле во Франции и по всей Европе», — приводит слова генерального директора клуба Арно Пулье пресс-служба клуба.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 30 млн.