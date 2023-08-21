Член совдира «Динамо» Степашин рассказал, сколько клуб заработал на продаже Захаряна

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос о сумме трансфера полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Правда, что за Захаряна заплатили 12 миллионов евро. Он столько и стоит на самом деле. Хороший футболист, много было команд, которые готовы были его пригласить в Европу», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Напомним, 19 августа стало известно, что Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад». Контракт с игроком подписан до окончания сезона-2028/2029.

В составе московского «Динамо» Арсен Захарян провёл 89 матчей, отметился 19 голами и 25 результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 15 млн.