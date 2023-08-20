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Трансфер Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»: что пишут в Испании о россиянине, подробности сделки, реакция

«Захарян может стать «царём», как Карпин». В Испании воодушевлены трансфером россиянина
Полина Куимова
Трансфер Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»
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Арсена явно ждали в Стране Басков — одна газета посвятила ему аж пять обложек!

«Реал Сосьедад» официально представил Арсена Захаряна – спустя несколько сорванных трансферов полузащитник всё же добрался до Европы. Контракт с испанским клубом подписан до 2029-го, и теперь в карьере одного из самых талантливых молодых игроков российского футбола начинается новый важнейший этап.

«Я очень счастлив быть частью такого большого клуба, – сказал он клубным медиа после подписания. – Я всегда мечтал играть за великий клуб в Испании. Надеюсь, всё будет хорошо. Я знаю, что Сан-Себастьян – один из самых красивых городов Испании и что здесь любят футбол. Я всегда следил за испанским футболом и знаю, что это отличный клуб, у которого много болельщиков. Я много знаю об этой команде, потому что следил за ней. Когда получил предложение от «Сосьедада», особо не думал: сказал всем делать всё возможное, потому что мне всегда нравился испанский футбол – я следил за ним со времён «Барселоны» Гвардиолы».

Арсена в Испании ждали – испанские медиа ещё несколько недель назад, когда появились первые слухи о его возможном переезде в Сан-Себастьян, начали собирать на него досье. Захаряна представляли как «жемчужину российского футбола», «российского экстраординарного таланта» и «будущую звезду», которая способна усилить «Сосьедад». Захарян вылетел в Испанию, Захарян приехал, посетил матч – в последние дни СМИ внимательно следили за всеми перемещениями новичка баскского клуба.

Долгий путь Захаряна в Европу:
На-ко-нец-то! Захарян выстрадал для себя идеальный трансфер после года мучений
На-ко-нец-то! Захарян выстрадал для себя идеальный трансфер после года мучений

Mundo Deportivo, которое выходит в провинции Гипускоа (Страна Басков), посвятило Захаряну аж пять обложек.

Mundo Deportivo

Mundo Deportivo

«У Иманола Альгуасиля появился новый талант. Его зовут Арсен Захарян, он – одна из жемчужин российского футбола и обещает порадовать болельщиков «Реала Сосьедад», – пишет газета. – «Реал» договорился с игроком более недели назад, а вскоре и с клубом, но в это время были и другие клубы, которые контактировали с футболистом. На самом деле, как стало известно MD, у агентов Захаряна были предложения лучше, чем от «Сосьедада», но футболист отклонил их из-за условий, которые предоставил клуб из Сан-Себастьяна. Одна из причин, по которой «Динамо» не оценило другие предложения, заключается в том, что «Реал», в отличие от некоторых конкурентов, в итоге платит сразу € 12 млн.

Захарян – единственный россиянин в испанской лиге. С прошлого года сделок с этой страной почти не было. Он родился и вырос в России, но чувствует себя армянином, как и его родители, и хотел покинуть свою страну».

Mundo Deportivo

Mundo Deportivo

📰 Noticias de Gipuzkoa с гордостью сообщает: именно их журналист первым 9 августа сообщил, что «Реал Сосьедад» пытается подписать Захаряна. «Это был сложный трансфер, – резюмирует издание. – Хотя провернули его быстро, потому что интерес баскского клуба к российской жемчужине появился в начале августа. Пока «Динамо» и другие представители Захаряна заканчивали попытки прояснить детали, Личка вызвал футболиста на тренировку – в Сан-Себастьяне это восприняли как тревожный знак: операция была в опасности? Потребовалось ещё 24 часа (на этот раз — да, последние), чтобы дым рассеялся рано утром в четверг: агенты уступили, и между всеми сторонами было достигнуто соглашение. Теперь Захарян в «Реале Сосьедад», и этот трансфер наверняка войдёт в особую историю клуба на трансферном рынке».

Иманол Альгуасиль
Иманол Альгуасиль
главный тренер «Реала Сосьедад»

«У Захаряна много индивидуальных качеств, он обладает огромной физической силой, адаптируется ко многим позициям, играл на высоком уровне, у него большое будущее… Это великий игрок, который принесёт нам много пользы, но мы должны быть терпеливы. Дебютирует ли он в матче с «Лас-Пальмасом»? Если я увижу, что он в хорошей форме на неделе, то, конечно, я буду использовать его. Он здесь, чтобы помочь нам».

📰 Marca: «Мечта Романа Абрамовича увидеть Арсена Захаряна в футболке «Челси»… так и не сбылась. Видеть, как россиянин добивается успеха на «Стэмфорд Бридж», было навязчивой идеей Абрамовича, и он пытался её осуществить – в «Челси» приезжал Алексей Смертин.

Но теперь уже бывший полузащитник московского «Динамо» – новый игрок «Реала Сосьедад» до 2029-го. В последнее время он был связан с другими великими командами Европы: «Реал» Мадрид, «Барселона», «РБ Лейпциг», «Боруссия», «Манчестер Сити», «Рома»…

В 19 лет у него за плечами уже большой опыт: он сыграл в 89 матчах, забил 19 голов и отдал 25 результативных передач – всё потому, что в возрасте 17 лет и 5 месяцев дебютировал в составе первой команды «Динамо». И теперь ещё один россиянин может стать «царём» на «Аноэте», как и Карпин».

Философия «Реала Сосьедад» — это очень интересный клуб:
Трансфер Захаряна – особенный для «Сосьедада». В клубе всего пять легионеров
Трансфер Захаряна – особенный для «Сосьедада». В клубе всего пять легионеров

📰 AS: «Это окончательно. Арсен Захарян сыграет за «Реал Сосьедад». Пути назад нет. Больше нет. Хотя несколько дней назад подписание контракта с командой из Сан-Себастьяна воспринималось как должное, а потом финальные шаги были усложнены до такой степени, что всё чуть не слетело к чёрту. Но всё в итоге разрешилоcь – Захарян на шесть лет в «Сосьедаде». Желание Захаряна покинуть свою страну было ключевым, потому что у него оставался ещё год по контракту с московским «Динамо». Россиянин приехал в Испанию с целью сделать ещё один шаг в своей спортивной карьере и соревноваться на высшем европейском уровне».

Что ждёт россиянина в Испании:
Разбираемся, что ждёт Захаряна в «Реале Сосьедад»
Разбираемся, что ждёт Захаряна в «Реале Сосьедад»
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