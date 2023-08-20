«Захарян может стать «царём», как Карпин». В Испании воодушевлены трансфером россиянина

«Реал Сосьедад» официально представил Арсена Захаряна – спустя несколько сорванных трансферов полузащитник всё же добрался до Европы. Контракт с испанским клубом подписан до 2029-го, и теперь в карьере одного из самых талантливых молодых игроков российского футбола начинается новый важнейший этап.

«Я очень счастлив быть частью такого большого клуба, – сказал он клубным медиа после подписания. – Я всегда мечтал играть за великий клуб в Испании. Надеюсь, всё будет хорошо. Я знаю, что Сан-Себастьян – один из самых красивых городов Испании и что здесь любят футбол. Я всегда следил за испанским футболом и знаю, что это отличный клуб, у которого много болельщиков. Я много знаю об этой команде, потому что следил за ней. Когда получил предложение от «Сосьедада», особо не думал: сказал всем делать всё возможное, потому что мне всегда нравился испанский футбол – я следил за ним со времён «Барселоны» Гвардиолы».

Арсена в Испании ждали – испанские медиа ещё несколько недель назад, когда появились первые слухи о его возможном переезде в Сан-Себастьян, начали собирать на него досье. Захаряна представляли как «жемчужину российского футбола», «российского экстраординарного таланта» и «будущую звезду», которая способна усилить «Сосьедад». Захарян вылетел в Испанию, Захарян приехал, посетил матч – в последние дни СМИ внимательно следили за всеми перемещениями новичка баскского клуба.

Mundo Deportivo, которое выходит в провинции Гипускоа (Страна Басков), посвятило Захаряну аж пять обложек.

Mundo Deportivo

«У Иманола Альгуасиля появился новый талант. Его зовут Арсен Захарян, он – одна из жемчужин российского футбола и обещает порадовать болельщиков «Реала Сосьедад», – пишет газета. – «Реал» договорился с игроком более недели назад, а вскоре и с клубом, но в это время были и другие клубы, которые контактировали с футболистом. На самом деле, как стало известно MD, у агентов Захаряна были предложения лучше, чем от «Сосьедада», но футболист отклонил их из-за условий, которые предоставил клуб из Сан-Себастьяна. Одна из причин, по которой «Динамо» не оценило другие предложения, заключается в том, что «Реал», в отличие от некоторых конкурентов, в итоге платит сразу € 12 млн.

Захарян – единственный россиянин в испанской лиге. С прошлого года сделок с этой страной почти не было. Он родился и вырос в России, но чувствует себя армянином, как и его родители, и хотел покинуть свою страну».

Mundo Deportivo

📰 Noticias de Gipuzkoa с гордостью сообщает: именно их журналист первым 9 августа сообщил, что «Реал Сосьедад» пытается подписать Захаряна. «Это был сложный трансфер, – резюмирует издание. – Хотя провернули его быстро, потому что интерес баскского клуба к российской жемчужине появился в начале августа. Пока «Динамо» и другие представители Захаряна заканчивали попытки прояснить детали, Личка вызвал футболиста на тренировку – в Сан-Себастьяне это восприняли как тревожный знак: операция была в опасности? Потребовалось ещё 24 часа (на этот раз — да, последние), чтобы дым рассеялся рано утром в четверг: агенты уступили, и между всеми сторонами было достигнуто соглашение. Теперь Захарян в «Реале Сосьедад», и этот трансфер наверняка войдёт в особую историю клуба на трансферном рынке».

Иманол Альгуасиль главный тренер «Реала Сосьедад» «У Захаряна много индивидуальных качеств, он обладает огромной физической силой, адаптируется ко многим позициям, играл на высоком уровне, у него большое будущее… Это великий игрок, который принесёт нам много пользы, но мы должны быть терпеливы. Дебютирует ли он в матче с «Лас-Пальмасом»? Если я увижу, что он в хорошей форме на неделе, то, конечно, я буду использовать его. Он здесь, чтобы помочь нам».

📰 Marca: «Мечта Романа Абрамовича увидеть Арсена Захаряна в футболке «Челси»… так и не сбылась. Видеть, как россиянин добивается успеха на «Стэмфорд Бридж», было навязчивой идеей Абрамовича, и он пытался её осуществить – в «Челси» приезжал Алексей Смертин.

Но теперь уже бывший полузащитник московского «Динамо» – новый игрок «Реала Сосьедад» до 2029-го. В последнее время он был связан с другими великими командами Европы: «Реал» Мадрид, «Барселона», «РБ Лейпциг», «Боруссия», «Манчестер Сити», «Рома»…

В 19 лет у него за плечами уже большой опыт: он сыграл в 89 матчах, забил 19 голов и отдал 25 результативных передач – всё потому, что в возрасте 17 лет и 5 месяцев дебютировал в составе первой команды «Динамо». И теперь ещё один россиянин может стать «царём» на «Аноэте», как и Карпин».

📰 AS: «Это окончательно. Арсен Захарян сыграет за «Реал Сосьедад». Пути назад нет. Больше нет. Хотя несколько дней назад подписание контракта с командой из Сан-Себастьяна воспринималось как должное, а потом финальные шаги были усложнены до такой степени, что всё чуть не слетело к чёрту. Но всё в итоге разрешилоcь – Захарян на шесть лет в «Сосьедаде». Желание Захаряна покинуть свою страну было ключевым, потому что у него оставался ещё год по контракту с московским «Динамо». Россиянин приехал в Испанию с целью сделать ещё один шаг в своей спортивной карьере и соревноваться на высшем европейском уровне».