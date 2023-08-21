Хохлов: в Сан-Себастьяне Захарян сможет думать только о футболе. Там негде тусить

Главный тренер «Сочи» и бывший футболист «Реала Сосьедад» Дмитрий Хохлов заявил, что в испанском Сан-Себастьяне хавбек Арсен Захарян будет сосредоточен только на футболе.

«Сан-Себастьян живёт футболом. Арсену надо быть готовым к тому, что его будут узнавать везде. Через одного на улице он будет встречать фаната клуба. Заносчивости не будет, дёргать тоже не станут, но узнавать ― 100%, к нему будет повышенное внимание на улицах.

Захарян едет в идеальное место для того, чтобы думать только об игре. В Сан-Себастьяне нет ночных клубов, на весь город ― две дискотеки. Тусить, в общем, там негде, город очень дорогой даже по меркам Испании. Захарян сможет сконцентрироваться только на футболе», — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.