Президент РФС Дюков отреагировал на переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о трансфере Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».
«У меня смешанные чувства. Прежде всего, если говорить о нашем чемпионате, то он действительно интересный. Это означает потерю яркого талантливого игрока — наверное, это не очень хорошо. Но игрок принял такое решение.
Не знаю, какую сумму получит «Динамо», но вполне возможно, что новый вызов даст определённый импульс к дальнейшему развитию таланта. Игрок действительно талантливый. Надеюсь, у него получится в новом чемпионате. С другой стороны, это говорит о том, что игроки из нашего чемпионата интересны другим чемпионатам», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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