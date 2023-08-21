Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» — это новый «Тоттенхэм»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал «красных дьяволов» за поражение от «Тоттенхэма» (0:2) во 2-м туре чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» — это новый «Тоттенхэм». Отчаяние, полное отчаяние. Наиболее обидно, когда команда не может играть на выезде.
«Тоттенхэм» — хорошая команда. «Шпоры» любят, когда играют перед своими болельщиками, они чувствуют поддержку и энергию.
Второй тайм в исполнении «Манчестер Юнайтед» был слабым. На поле не было лидера, пропустили два плохих гола. А «шпоры» были прекрасны, они заслужили эту победу.
Против «МЮ» легко играть. Перед матчем я говорил, что «МЮ» плохо сыграл в матче с «Вулверхэмптоном», но получил результат и сегодня будет лучше. Это не так. «МЮ» был в порядке в течение первых 30 минут, но игра длится более 90 минут. Вы не можете доминировать всё время, но должны показать веру, желание и борьбу», — приводит слова Кина Daily Mail.
- 21 августа 2023
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