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«Барселона» обсуждает с «Манчестер Сити» последние детали сделки по Канселу

«Барселона» обсуждает с «Манчестер Сити» последние детали сделки по Канселу
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Каталонская «Барселона» вплотную приблизилась к оформлению арендного соглашения с «Манчестер Сити» по защитнику Жоау Канселу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, сам 29-летний футболист уже несколько недель как согласовал контракт с сине-гранатовыми и терпеливо ждёт, когда клубы договорятся между собой. Ожидается, что это случится в ближайшем будущем. «Барселона» рассчитывает закрыть сделку на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в договоре между «Барселоной» и «Манчестер Сити» будет присутствовать пункт о выкупе прав на 29-летнего защитника каталонцами после окончания срока аренды, однако он не будет обязательным. Португалец Канселу провёл вторую часть прошлого сезона в мюнхенской «Баварии», где в 15 матчах Бундеслиги забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Стоит отметить, что за один сезон Жоау стал чемпионом и Англии, и Германии. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.

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