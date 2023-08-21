Будущий новичок ЦСКА Давила попрощался со своим бывшим клубом

Чилийский нападающий Виктор Давила попрощался со своим бывшим клубом, «Леоном», перед переходом в московский ЦСКА. Форвард поблагодарил мексиканскую команду за ряд незабываемых моментов.
«Пришло время попрощаться с этим прекрасным клубом, в котором мне все помогали расти с первого дня. Я забираю с собой много радостных и приятных моментов, прожитых здесь. Спасибо этому удивительному городу и всем его жителям за то, что подарили мне эти незабываемые моменты. Ещё увидимся», — написал Давила на своей странице в социальных сетях.
25-летний Давила, по информации СМИ, должен прибыть в расположение ЦСКА до конца нынешней недели для подготовки к матчу 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».
В нынешнем сезоне Давила сыграл четыре матча за «Леон» и отметился одной результативной передачей.
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