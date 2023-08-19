«Ждём его с секунды на секунду». Федотов — о новичке ЦСКА Викторе Давиле
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что в клубе ждут приезда чилийского нападающего Виктора Давилы в ближайшее время, выразив надежду, что тот сходу сможет включиться в работу.
«Решены ли все финансовые вопросы между Давилой и «Леоном»? Да, как мне сказали, всё согласовано. Ждём его прибытия с секунды на секунду. Конечно, заявить его к этому матчу мы уже не успеем, но, тем не менее, надеемся, что Виктор приедет в хорошей форме, тренированный — и без раскачки, как и прежде профессиональные футболисты, включится и будет нам помогать», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что Давила получит деньги от ЦСКА, чтобы выкупить свой контракт у «Леона». Чилиец должен приехать в Россию к 25 августа.
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