Вендел — после победы над «Спартаком»: у «Зенита» впереди более важная игра с «Уралом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался об игре своей команды в матче 5-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:1), отметив, что впереди у сине-бело-голубых ещё более важная встреча с екатеринбургским «Уралом» в 6-м туре.
«Как мне матч? В целом это была очень хорошая командная игра. Мы отлично работали всю неделю — и смогли сегодня добиться успеха. Как я уже сказал в предыдущем интервью, сейчас нужно отдохнуть и оставить этот матч в прошлом, потому что впереди у нас ещё более важная домашняя игра с «Уралом», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».
«Зенит» сыграет с «Уралом» в Санкт-Петербурге 26 августа. Петербуржцы занимают четвёртое место в РПЛ с 10 очками после пяти матчей. «Урал» располагается на второй строчке с 13 заработанными баллами.
- 21 августа 2023
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