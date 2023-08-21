Вендел: я летал по полю в матче со «Спартаком» из-за месяца отдыха? Да вы с ума сошли!

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о своём выступлении в матче 5-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:1), заявив, что его хорошая игра не связана с дополнительным месяцем отдыха.
«Я летал по полю, потому что у меня было на месяц каникул больше? Да вы с ума сошли, ха-ха! Повторюсь, я работаю очень серьёзно на протяжении недели, чтобы быть готовым к игровому дню, чтобы показывать наилучшее взаимодействие с партнёрами. Я максимально вовлечён в процесс и сосредоточен на том, чтобы выходить на поле и демонстрировать свой максимум. И эти усилия, которые прилагаются на каждой тренировке, вознаграждаются такими результатами, как сегодня, — с дублем и важной выездной победой», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».
Вендел пропустил предсезонную подготовку «Зенита», однако вернулся в состав команды и вышел в старте на игру со «Спартаком». Бразилец сделал голевой дубль.
- 21 августа 2023
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