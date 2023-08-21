Королева Испании подняла чемпионский кубок, празднуя с футболистками победу на ЧМ

Королева Испании Летисия подняла чемпионский кубок, празднуя с футболистками победу на женском чемпионате мира — 2023.
Накануне завершился финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. После завершения игры футболисткам торжественно вручили трофей.
Королева Испании Летисия приняла участие в праздновании победы с футболистками национальной команды и подняла над головой чемпионский кубок.
Отметим, что в полуфинале женского ЧМ-2023 испанки победили национальную команду Швеции со счётом 2:1, а сборная Англии обыграла хозяек турнира австралиек — 3:1. В матче за третье место победу одержала сборная Швеции (2:0).
- 21 августа 2023
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