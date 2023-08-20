Обама: поздравляю Испанию с первым выигранным ЖЧМ! США вернутся в следующий раз

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама поздравил женскую сборную Испании с победой на чемпионате мира по футболу среди женщин — 2023, проходившем в Новой Зеландии и Австралии.

«Поздравляю Испанию с первым выигранным ЖЧМ! США вернутся в следующий раз», — написал бывший президент Соединённых Штатов Америки в своём «твиттере».

Напомним, сегодня прошёл финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. Сборная США также участвовала в данном турнире. Американская команды смогла выйти из группы, но проиграла в матче 1/8 финала со сборной Швеции, уступив в серии пенальти со счётом 5:4. Сборная США выиграла предыдущий чемпионат мира по футболу среди женщин.