Вице-премьер Испании призвала уволить главу RFEF после скандала с поцелуем футболистки

Вице-премьер Испании Иоланда Диас призвала к отставке президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения ЧМ-2023.

«Женщина подверглась преследованиям и нападению», — приводит слова Диас Marca.

Напомним, Напомним, Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей ЧМ-2023 по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо заявила, что ей не понравилось то, что сделал функционер. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Позже Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».