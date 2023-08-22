Вице-премьер Испании призвала уволить главу RFEF после скандала с поцелуем футболистки
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Вице-премьер Испании Иоланда Диас призвала к отставке президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения ЧМ-2023.
«Женщина подверглась преследованиям и нападению», — приводит слова Диас Marca.
Напомним, Напомним, Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей ЧМ-2023 по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо заявила, что ей не понравилось то, что сделал функционер. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Позже Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
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