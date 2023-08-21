Испанский политик: похоже, Рубиалес пускал слюни и преследовал всю сборную

Испанский политик Пабло Эхенике раскритиковал президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения ЧМ-2023.

«Помимо поцелуя Дженни Эрмосо в губы без согласия, когда он схватил её за голову, совершив преступное действие, Рубиалес также праздновал победу Испании, схватив себя за яички рядом с королевой страны и её дочерью.

Потом он поцеловал Ольгу Кармону. Кажется, этот парень пускал слюни и преследовал всю сборную Испании», — написал Эхенике в своём «твиттере».

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».