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Тошич: «Зенит» и «Спартак» — главные конкуренты ЦСКА в борьбе за чемпионство

Тошич: «Зенит» и «Спартак» — главные конкуренты ЦСКА в борьбе за чемпионство
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о чемпионских амбициях армейской команды. Также он назвал главных конкурентов ЦСКА в борьбе за чемпионство.

«Чемпионат только начался, у ЦСКА три победы и два поражения, ещё всё впереди. Мы видим, что «Зенит» не находится сейчас наверху, как это было последние сезоны. Есть шанс, что армейцы могут в этом сезоне бороться за высокие места, посмотрим.

Я как болельщик очень хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом России, но есть и другие сильные команды, которые борются. Кто сможет удержать уровень весь сезон, тот и станет чемпионом. Для армейцев самые главные конкуренты — «Зенит» и «Спартак». «Краснодар» сезон начал хорошо, но было такое время, когда они также хорошо начинали, потом уже опускались в таблице. Всегда верхние места занимали ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», и мне кажется, что в этом году также будет», — приводит слова Тошича Metaratings.

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