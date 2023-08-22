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Адьям Кузяев: Далер, несмотря на гол «Бресту», расстроился

Адьям Кузяев: Далер, несмотря на гол «Бресту», расстроился
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Адьям Кузяев, отец бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, выступающего за «Гавр», рассказал об эмоциях сына после первого гола в чемпионате Франции.

«Почему Далер не радовался, когда забил гол «Бресту»? Думаю, что он понимал: этот гол — только полдела. Чувствовал, что опасность есть и что этого мало. Далер всегда настроен на результат, на победу. Как у него настроение? Настроение — рабочее, хорошее. Вы знаете моего сына: работяга. В любой ситуации будет работать, и всё.

Понимает, что команда только зашла в Высшую лигу чемпионата Франции, будет много проблем. Хорошо к нему относятся руководство команды, ребята. С ними отличные отношения у Далера. Его во Франции всё устраивает. А так он максималист, работает. Расстроился ли он из-за поражения, несмотря на забитый гол? Конечно. Он командный человек, переживает за результат», — приводит слова Адьяма Кузяева «РБ Спорт».

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