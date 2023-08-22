Роман Адамов: когда поехал играть в Грозный, взял с собой пистолет
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Экс-нападающий сборной России Роман Адамов рассказал, что взял с собой пистолет, когда переезжал в Грозный выступать за местный «Терек» (ныне «Ахмат»).
«Страшно ли было ехать в Грозный? Вообще нет. Единственное что, взял туда с собой пистолет. Травматический. Однажды с ребятами пошли в ресторан, а там при входе рамка. Прохожу — запищала. Спросили, что у меня там. Я ответил, что косметичка. Но всё равно заставили показать. Ребята, когда увидели пистолет, были в шоке: «Вот это мы футболиста подписали», — приводит слова Адамова Sport24.
За «Терек» Адамов играл с 2004 по 2005 год. Из Грозного футболист перебрался Москву, где выступал за одноимённый клуб. В составе «Терека» нападающий стал победителем Первого дивизиона России.
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