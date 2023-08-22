Экс-форвард «Ростова» Адамов: я курил всю карьеру — с первого до последнего дня

Бывший нападающий сборной России и «Ростова» Роман Адамов признался, что курил на протяжении всей своей карьеры.

«Я курил на протяжении всей своей карьеры — от первого и до последнего дня (смеётся). И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть. Шесть-семь сигарет у меня уходило только утром, с кофе. Я всегда задавался вопросом — может ли кто-то из футболистов курить больше, чем я. Оказывается может — Саво Милошевич! Когда с «Рубином» поехали на выезд в Самару — нас заселили в один номер. Видимо, Бекиевич (Бердыев) хотел, чтобы курильщики жили подальше от команды. За час я мог выкурить три-четыре сигареты, но с паузами.

А Саво! Лежал, докуривал одну сигарету и от неё же подкуривал следующую. И так несколько раз подряд. Я был в шоке, когда это увидел. Курил ли в перерывах матчей? В перерыве ни разу не курил. Но однажды чуть не опоздал на предыгровую разминку, когда играл за «Москву». Не знал, чем себя занять перед матчем — решил пойти покурить в душ, прям на стадионе. А разминку, оказывается, поставили на 10 минут раньше обычного. Команда уже выходит на поле, все меня ищут, а я стою курю. Серёга Семак сообразил: «Наверное, курит в душе». Тренер зашёл ко мне — пришлось тушить и идти разминаться», — приводит слова Адамова Sport24.