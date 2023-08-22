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Колыванов: этот сезон для «Динамо» будет успешнее прошлого

Колыванов: этот сезон для «Динамо» будет успешнее прошлого
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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о том, как нынешний сезон складывается для бело-голубых.

«Динамо» – хорошая команда. Последние три-четыре матча доказывают это, поэтому они будут бороться за попадание в тройку. Думаю, этот сезон будет более успешным, чем прошлый. Есть все шансы, чтобы расти и прогрессировать, а также биться за самые высокие места.

Адаптировались ли уже игроки «Динамо» под требования Марцела Лички? Конечно, уже больше месяца работают, поэтому определённые схемы и тактический рисунок игры уже видны. У «Динамо» много ярких игроков, много молодёжи. Может быть, старт сезона немного провалили, но сейчас потихонечку поняли замыслы главного тренера и прибавили в физическом состоянии, красивые голы забивают», — приводит слова Колыванова издание «Спорт день за днём».

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