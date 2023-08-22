Орещук: «Динамо» однозначно должно добиться попадания в пятёрку

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о перспективах бело-голубых занять место в топ-5 по итогам нынешнего сезона.

«Думаю, неплохие результаты «Динамо» в данный момент закономерны. Подстроились ли игроки под требования Марцела Лички? Наверное, да. «Динамо» показывает неплохой футбол. Есть с чем сравнивать – начало сезона. Скажется ли на «Динамо» в долгосрочной перспективе отсутствие Захаряна? Нет, не скажется. Думаю, что спортивный директор найдёт замену. Рынок в России большой, всегда можно кого-то найти.

Он по российскому рынку хорошо работает. Сможет ли «Динамо» закрепиться в пятёрке лидеров? Закрепиться в пятёрке – заявленная задача. Добиться этого они должны однозначно. Потом нужно будет поступательно двигаться вверх – через год, через два, через три. Бороться за призовые места», — приводит слова Орещука издание «Спорт день за днём».