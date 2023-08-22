Куропаткина: вратарю США на ЧМ-2023 не хватило одного миллиметра при решающем сейве

Футболистка ЖФК «Зенит» Вероника Куропаткина выделила главные сенсации завершившегося ЧМ-2023 среди женщин.

«В принципе все сюрпризы закончились на групповом этапе, и в плей-офф суперсенсаций не было. Кто должен был выигрывать – тот и проходил дальше. За исключением, наверное, матча Швеция – США, так как американки – действующие победительницы ЧМ. Но по этому турниру я бы сказала, что их вылет в 1/8 финала очень закономерен. То, как именно они вылетели, естественно, шок! Сначала Меган Рапино (легенда легенд) не попадает по воротам, далее серию незабитых пенальти подхватывают и свои, и чужие, а в самом конце вратарю США в прямом смысле слова не хватило одного миллиметра при сейве, чтобы мяч не пересёк линию ворот после удара Хуртиг (везунчик года). И только автоопределение гола отправило Швецию дальше.

И, конечно же, вылет Японии от тех же шведок, лично для меня был очень неожиданным и обидным. Но прекрасные представительницы из страны сакуры точно покорили не одно сердце.

На этом турнире были такие эмоциональные серии пенальти! Это же прямо то самое, за что мы любим футбол: нервы, интрига, слёзы счастья, горечь поражений и ещё огромное количество разных эмоций. Во время 11-метровых в матче Франция – Австралия моя мама написала мне в мессенджере: «У меня сил нет, нервов нет, ничего нет». Вот такие чувства вызывает женский чемпионат мира!» — написала Куропаткина в своей колонке для «Чемпионата».