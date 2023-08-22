Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Тевес возглавил «Индепендьенте»

39-летний наставник Карлос Тевес назначен главным тренером «Индепендьенте». Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Ранее Тевес на протяжении пяти месяцев руководил «Росарио Сентраль» — это первый и единственный опыт работы тренером для бывшего футболиста.

Тевес тренировал «Росарио Сентраль» с июня по ноябрь 2022 года. В 24 матчах команда под его руководством одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Разница мячей — 26:29.

За время карьеры в качестве игрока Тевес выступал за такие команды, как «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шеньхуа». В составе «красных дьяволов» экс-нападающий выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Аргентины Тевес становился олимпийским чемпионом.