Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Тевес возглавил «Индепендьенте»

39-летний наставник Карлос Тевес назначен главным тренером «Индепендьенте». Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Ранее Тевес на протяжении пяти месяцев руководил «Росарио Сентраль» — это первый и единственный опыт работы тренером для бывшего футболиста.
Тевес тренировал «Росарио Сентраль» с июня по ноябрь 2022 года. В 24 матчах команда под его руководством одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Разница мячей — 26:29.
За время карьеры в качестве игрока Тевес выступал за такие команды, как «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шеньхуа». В составе «красных дьяволов» экс-нападающий выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Аргентины Тевес становился олимпийским чемпионом.
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