Тевес: меня критиковали за игру в Китае, но я содержу 15 семей, около 60 человек

Бывший аргентинский нападающий Карлос Тевес объяснил, почему в своё время принял решение переехать в чемпионат Китая. C 2017 по 2018 год Тевес выступал за «Шанхай Шэньхуа».

«Многие критиковали меня за то, что я уехал в Китай. Но на самом деле они не знают моей истории. Благодаря этому этапу карьеры я заработал много денег. Но знаете, что я сделал? Я сказал своему агенту, что мне не нужны эти деньги, я просто хочу купить 15 домов и вывезти свою семью из Фуэрте-Апача (бедный район в городе Сьюдадела в провинции Буэнос-Айрес. — Прим. «Чемпионата»).

Этого никто не знает, но я пытаюсь содержать 15 семей, включая моих братьев, дядь и так далее. А если начать считать, то получается около 60 человек. Всё, что я делал, было ради того, чтобы у нового поколения Тевесов была жизнь лучше, чтобы у них было хорошее образование и чтобы они не прошли через то, через что прошёл я», — приводит слова Тевеса Football Tweet в «Твиттере».