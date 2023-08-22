«Это сексистский поступок!» Глава CENAFE подал жалобу на главу RFEF за поцелуй футболистки

Президент CENAFE (Национальная школа футбольных тренеров Испании) Мигель Галан высказался о скандальном поцелуе футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо с президентом испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом, а также подал первую официальную жалобу на Рубиалеса в Высший спортивный совет за его поступок. Об этом сообщает Marca.
«Это недопустимый сексистский акт для сферы спорта. Соответственно, Высший совет по спорту должен передать мою жалобу в Административный спортивный суд, чтобы возбудить дело для расследования данного поступка, который должен регулироваться новым законом о спорте», — написал Галан в своей официальной жалобе.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
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