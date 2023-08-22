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Мать испанской футболистки ответила на вопрос по поводу поцелуя дочери с главой RFEF

Мать испанской футболистки ответила на вопрос по поводу поцелуя дочери с главой RFEF
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Марисоль Фуэнтес, мать футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо, ответила на вопрос по поводу скандального поцелуя своей дочери с президентом испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом во время церемонии награждения чемпионата мира — 2023.

«Поцелуй Рубиалеса и моей дочери? Нужно обращать внимание на то, что они чемпионы мира, а остальное неважно», — приводит слова Фуэнтес Marca со ссылкой на TVE.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».

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