Мать испанской футболистки ответила на вопрос по поводу поцелуя дочери с главой RFEF

Марисоль Фуэнтес, мать футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо, ответила на вопрос по поводу скандального поцелуя своей дочери с президентом испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом во время церемонии награждения чемпионата мира — 2023.

«Поцелуй Рубиалеса и моей дочери? Нужно обращать внимание на то, что они чемпионы мира, а остальное неважно», — приводит слова Фуэнтес Marca со ссылкой на TVE.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».