Калешин раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин раскритиковал развлекательное шоу нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и известного российского тренера Леонида Слуцкого. По его мнению, медийный проект Дзюбы и Слуцкого не несёт ничего позитивного, особенно из-за использования ненормативной лексики в видео.

«Готов ли я посетить шоу Дзюбы и Слуцкого? Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол. И ничего позитивного оно не несёт», — приводит слова Евгения Калешина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дзюба и Слуцкий стали ведущими юмористического шоу на YouTube. Болельщики критикуют футболиста и тренера за участие в данном проекте.