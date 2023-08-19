Олег Иванов: Слуцкий внутри балагур — ему хочется отдохнуть от тренерского ремесла

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о медийной активности бывшего тренера казанского клуба Леонида Слуцкого.

«Увлечения Слуцкого? Человек кайфует от того, что делает. Наверное, сейчас у него такой период в жизни, когда хочется чуть отдохнуть от тренерского ремесла. Поэтому наслаждается какими-то шоу и ещё чем-то. Все мы знаем, что внутри он такой балагур — это не запрещается. Он выбрал такое направление и придерживается его», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Казанский «Рубин» остаётся последним местом работы Леонида Слуцкого как футбольного тренера. Он покинул клуб осенью 2022 года и с тех пор является постоянным участником и ведущим различных шоу на просторах You-Tube.