«Было обидно, я много сделал для клуба». Кухарчук — о внезапном уходе из «Химок»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук, выступавший ранее за «Химки», высказался об уходе из подмосковного клуба. Футболист признался, что ему было обидно узнать о том, что он больше не нужен команде.

«Прозвучала такая фраза: «Это футбол». Думаю: «Ну, окей». Даже не стал вдаваться в подробности. Дальше решал вопрос со спортивным директором. Но было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё.

Поменяли весь костяк — всех, кто поднимал команду из ФНЛ! Лантратов сейчас очень надёжен в «Локомотиве», Тихий со мной в Нижнем, Данилкин лидирует в Первой лиге с «Акроном». Филин — вообще в чемпионате Бельгии.

Мы много всего сделали для «Химок». И тут зимой одним разом слышим: «На связи!» Ну, хорошо, на связи.

Думаю, тренерский штаб просто хотел собрать состав под себя. С футболистами, которых они знают, которым доверяют», — приводит слова Кухарчука Sport24.