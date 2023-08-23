«Было обидно, я много сделал для клуба». Кухарчук — о внезапном уходе из «Химок»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук, выступавший ранее за «Химки», высказался об уходе из подмосковного клуба. Футболист признался, что ему было обидно узнать о том, что он больше не нужен команде.
«Прозвучала такая фраза: «Это футбол». Думаю: «Ну, окей». Даже не стал вдаваться в подробности. Дальше решал вопрос со спортивным директором. Но было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё.
Поменяли весь костяк — всех, кто поднимал команду из ФНЛ! Лантратов сейчас очень надёжен в «Локомотиве», Тихий со мной в Нижнем, Данилкин лидирует в Первой лиге с «Акроном». Филин — вообще в чемпионате Бельгии.
Мы много всего сделали для «Химок». И тут зимой одним разом слышим: «На связи!» Ну, хорошо, на связи.
Думаю, тренерский штаб просто хотел собрать состав под себя. С футболистами, которых они знают, которым доверяют», — приводит слова Кухарчука Sport24.
- 23 августа 2023
-
11:15
-
11:03
-
10:52
-
10:37
-
10:36
-
10:26
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:29
-
09:08
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:43
-
07:06
-
06:40
-
06:15
-
05:40
-
05:18
-
04:46
-
04:39
-
04:24
-
04:01
-
03:51
-
03:44
-
03:30
-
03:05
-
02:40