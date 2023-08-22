Кухарчук: Талалаев — мощный мужик. По его глазам было видно: мы должны остаться в РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук рассказал о переходе в московское «Торпедо» прошлой зимой, а также о работе под руководством Андрея Талалаева.
«С какими чувствами переходил в «Торпедо»? С уверенностью процентов на семьдесят, что мы сохраним прописку в Премьер-лиге.
Откуда была подобная уверенность? Во-первых, я никогда не вылетал, какой бы сложной ситуация ни была. Спасались из положений и хуже, чем было у «Торпедо». Во-вторых, я общался с Талалаевым. Это амбициозный тренер, мощный мужик. По его глазам было видно: мы должны сохранить место в РПЛ. После общения с Геркусом тоже было ощущение: «Торпедо» не собирается бросать весла.
После ничьей с «Пари НН» нам засчитали техническую победу. И вдруг убирают Талалаева. Почему — я не знаю до сих пор. Перед этим поменялось руководство, пришёл Савин. Он интересовался у команды, что сделать лучше, тоже хотел, чтобы «Торпедо» было в РПЛ. Но Талалаева сменил Клотет. Сразу стало видно: Пеп не знаком с командой», — приводит слова Кухарчука «Sport24».
- 22 августа 2023
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