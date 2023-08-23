Рапино: Рубиалес хватается за пах, Эрмосо физически насилуют. Что это за перевёрнутый мир?

Американская футболистка Меган Рапино раскритиковала президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения ЧМ-2023.
«Поцелуй Рубиалеса говорит о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в Федерации футбола Испании и мужчин в ней. Была ещё одна картина, которая сигнализирует об этом — после финального свистка Рубиалес просто схватился за пах.
Что это за перевёрнутый мир? На международной арене, где вы должны праздновать, футболистка подвергается физическому насилию со стороны этого мужчины», — сказала Рапино в интервью The Atlantic, её слова приводит Marca.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
- 23 августа 2023
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