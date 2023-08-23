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Рапино: Рубиалес хватается за пах, Эрмосо физически насилуют. Что это за перевёрнутый мир?

Рапино: Рубиалес хватается за пах, Эрмосо физически насилуют. Что это за перевёрнутый мир?
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Американская футболистка Меган Рапино раскритиковала президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения ЧМ-2023.

«Поцелуй Рубиалеса говорит о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в Федерации футбола Испании и мужчин в ней. Была ещё одна картина, которая сигнализирует об этом — после финального свистка Рубиалес просто схватился за пах.

Что это за перевёрнутый мир? На международной арене, где вы должны праздновать, футболистка подвергается физическому насилию со стороны этого мужчины», — сказала Рапино в интервью The Atlantic, её слова приводит Marca.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».

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