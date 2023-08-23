Россиянка Абдуллина прокомментировала переход из «Челси» в «Париж»

Российская футболистка Алсу Абдуллина прокомментировала свой переход из лондонского «Челси» во французский ФК «Париж» на правах аренды сроком на один год.

«Очень ценю время, проведённое в «Челси»: на протяжении полутора лет я тренировалась и играла вместе с футболистками очень высокого уровня, это, безусловно, помогло мне стать сильнее. Эмоции от выигранных трофеев – незабываемые.

Сейчас настал момент попробовать себя в другой команде. Очень рада присоединиться к ФК «Париж», с нетерпением жду начала моего нового футбольного путешествия во Франции. Для меня это важный шаг в карьере», — приводит слова Абдуллиной пресс-служба сборной России по футболу.

Алсу Абдуллина выступает за «Челси» с 2021 года. В составе «синих» она стала двукратной чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка страны (2022/2023). До «Челси» Алсу выступала за московский «Локомотив», с которым стала чемпионкой России (2021) и серебряным призёром чемпионата страны (2020). Футболистка дебютировала в национальной команде России в 16-летнем возрасте, 23 ноября 2017 года, в товарищеском матче со сборной Бельгии. Абдуллиной 22 года.