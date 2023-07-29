Футболистка «Челси» Абдуллина: справедливо, что в мужском футболе зарплаты больше

Футболистка сборной России и лондонского «Челси» Алсу Абдуллина признала справедливыми различия в финансовых условиях в мужском и женском футболе.

«Какие главные стереотипы, связанные с женским футболом? Некоторые спрашивали: «А у вас ворота и поле меньше, чем в мужском футболе?». Это как‑то глупо звучало. Сейчас меня это не тревожит. Да, некоторые говорят, что девочкам не место на поле. Могут спросить: «О, женский футбол. Что это такое?». Но у каждого своя позиция. Если обращать внимание на всех, кто и что говорит, то это будет катастрофа.

Сейчас странных вопросов стало меньше. Женский футбол развивается — и в России, и за рубежом. Он может привлекать в первую очередь эмоциями. Девушки играют более искренне. Отдаёмся этому делу, любим его. Нет такого, что играем без страсти, мол: «Ай, и так сойдёт».

Как отношусь к уровню зарплат, по сравнению с мужским футболом? Сейчас это объективно. Пока женский футбол не такой зрелищный, как бы мы хотели. Поэтому в мужском больше спонсоров. Но мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, в будущем чуть поравняемся в этом», — приводит слова Абдуллиной «Матч ТВ».

22‑летняя Алсу Абдуллина в России выступала за «Чертаново» и «Локомотив», а в 2021 году стала футболисткой лондонского «Челси». Недавно защитница перешла в «Париж» на правах годичной аренды.