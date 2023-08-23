Футболиста, избившего темнокожего арбитра в Челябинске, пожизненно дисквалифицировали

Футболист любительской команды «Бажова», устроивший драку с темнокожим арбитром в Челябинске, пожизненно дисквалифицирован. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Северо-Западной лиги, в рамках которой и произошёл скандальный эпизод.
«Решение КДК по матчу ФК «Бажова» — «Катрен»: Телмана Снджояна (ФК «Бажова») — пожизненно отстранить от участия в «Северо-Западной лиге 8х8». Наложить штраф на команду ФК «Бажова» в размере 5 тысяч рублей», — приводит текст решения КДК официальная группа лиги во «ВКонтакте».
Видео драки:
Напомним, Команды «Бажова» и «Катрен» проводили матч в упорной борьбе, уровень эмоций зашкаливал. В какой-то момент нападающий проигрывающей «Бажовы» Титал Снджоян получил красную карточку. Это решение арбитра разозлило капитана команды, который является братом удалённого игрока — Телмана Снджояна. После короткой словесной перепалки Телман накинулся с кулаками на Жоржа Максима — темнокожего судью из Камеруна, который обслуживал матч.
Интересно, что арбитр после первого пропущенного удара решил принять бой и встал в рукопашную стойку. Однако силы оказались неравны, и футболист повалил судью на газон. Разнимать их пришлось уже всем остальным игрокам.
Серьёзных травм никто не получил. Дело дошло до полиции, однако Жорж Максим отказался от претензий к обидчику и не стал писать заявление.
- 23 августа 2023
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