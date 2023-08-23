Агент Головина: россиянам обязательно нужно стремиться из РПЛ в Европу

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о старте нового сезона во Франции, а также отметил тенденцию, что всё больше российских футболистов переходят в престижные европейские чемпионаты.

«Саша, конечно, рад, что команда выиграла в двух стартовых матчах. Сейчас он усердно готовится к следующему матчу с «Нантом». Впечатления от работы с Адольфом Хюттером только положительные. Нужно ли россиянам стремиться выбраться из РПЛ в Европу после примеров Кузяева и Захаряна? Обязательно нужно. Это хорошая тенденция, потому что и Ла Лига, и Лига 1 – это ведущие европейские чемпионаты, это тот уровень, где играют сильнейшие, где можно постоянно прогрессировать. Ребятам хочется пожелать удачи и раскрыться в новых клубах», — приводит слова Клюева Metaratings.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. На счету российского полузащитника 178 матчей за монегасков, в которых он забил 25 голов и сделал 33 результативные передачи.