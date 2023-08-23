«Реал Сосьедад» сообщил, что делает всё возможное, чтобы Захарян сыграл с «Лас-Пальмасом»

В пресс-службе «Реала Сосьедад» отметили, что баскский клуб делает всё возможное, чтобы российский полузащитник команды Арсен Захарян смог принять участие в гостевом матче чемпионата Испании с «Лас‑Пальмасом».
«Успеем ли зарегистрировать Захаряна в Ла Лиге до матча с «Лас-Пальмасом»? Клуб делает всё возможное, чтобы Арсен смог сыграть в пятницу», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «Матч ТВ».
Напомним, ранее появлялась информация, что «Реал Сосьедад» ещё не зарегистрировал Захаряна для участия в Ла Лиге. Матч 3-го тура чемпионата с «Лас‑Пальмасом» пройдет 25 августа. Игроком «Реала Сосьедад» выпускник академии московского «Динамо» Арсен Захарян стал 19 августа. Баскский клуб заплатил бело-голубым € 12,5 млн за переход российского хавбека.
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