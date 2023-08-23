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Кухарчук: Юран и Талалаев сильнее Клотета. В первую очередь — в психологии

Кухарчук: Юран и Талалаев сильнее Клотета. В первую очередь — в психологии
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук, выступавший ранее за «Химки» и «Торпедо», объяснил, в чем российские специалисты Андрей Талалаев и Сергей Юран сильнее тренера «Торпедо» Жозепа Клотета.

«У меня нет тренерской лицензии, поэтому, если сейчас начну давать оценку, буду похож на диванного критика. У каждого тренера свой подход, а тем более у иностранца. Клотет — это абсолютно другие методы и видение.

Если сравнить его с Талалаевым и Юраном? Под их руководством мне больше нравилось работать. И, конечно, оба сильнее Пепа. В первую очередь — в психологии. Она даже важнее, чем тактика. Мы что, когда ЦСКА с «Химками» при Юране побеждали, раскатали их по игре? Нет. Просто вышли заряженные, понимая: отступать некуда. Со «Спартаком» так же — топовая команда, но мы их перебегали и были более заряженными. Это заслуга тренера. Талалаев, Юран и Клотет приходили в одинаковых условиях: по ходу сезона, без сборов. Но кто-то справился, а кто-то нет», — приводит слова Кухарчука Sport24.

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