Щербаченко: «Краснодар» перестроился с д'Артаньянского футбола на прагматичный

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко оценил игру «Краснодара в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, отметив, что футбол «быков» стал намного более прагматичным, чем в прошлые годы при владельце клуба Сергее Галицком.

«Сейчас для решения задач на первый план во многом выходит прагматизм. И «Краснодар» немножко изменился, перестроившись с такого д'Артаньянского футбола на более строгий в плане дисциплины, более нацеленный на достижение результатов. Раньше я не мог себе представить, что «Краснодар» при Галицком будет так играть. Раньше в команде у Сергея Николаевича была ставка на зрелищность, на атаку, на большое количество моментов, а прагматичный футбол ни при одном тренере не поощрялся.

В матче с «Пари НН» игра «Краснодара» получилось серой, однако он сумел выиграть. Против «Локомотива» «Краснодар» выглядел лучше и заслуживал победу. Но когда-то потеря очков должна была случиться, тем более если не хватает концентрации и внимания в концовках, как в зоне подбора после вброса аута перед красивым голевым ударом Антона Миранчука. Баланс, как говорится, имеет свойство сохраняться, поэтому где-то убывает, а где-то прибывает. В целом «Краснодар» показывает приличный уровень игры, но без запаса прочности. Впрочем, запас прочности сейчас есть мало у кого в Европе, а в российском чемпионате его нет ни у кого», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, на данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 13 очками в пяти стартовых турах чемпионата.