Президент Медиалиги отреагировал на победу 2DROTS в 1/128 финала Кубка России

Президент Медиалиги Николай Осипов прокомментировал выход 2DROTS в следующий раунд Кубка России.
«Проход 2DROTS в следующую стадию Кубка России — это праздник! Сумасшедший настрой и класс игры! Викторович все печкам разложил Муромским, кому куда бежать и как и что! Слон, Манна и Гаучо разорвали сегодня соперника!
Как далеко смогут зайти 2DROTS в Кубке? Загадывать нет смысла, вчера видели, удаление на ровном месте – и тебе втройне сложнее сразу! Но матч в Москве, родной «Москвич», толпы болельщиков — всё, что надо для победы 13 сентября!» — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. 2DROTS одержали уверенную победу со счётом 3:1 и прошли в следующий этап турнира — 1/64 финала.
- 23 августа 2023
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