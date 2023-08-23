2DROTS уверенно обыграл «Муром» и прошёл в 1/64 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 23 августа, прошёл матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. Команды играли на стадионе «имени Виктора Лосева» в Муроме. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Смолиным (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал примерно в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. 2DROTS уверенно обыграл «Муром» со счётом 3:1 и прошёл в следующий этап турнира — 1/64 финала.

На седьмой минуте полузащитник гостей Владислав Ослоновский открыл счёт в матче, выведя 2DROTS вперёд. Вскоре, на 36-й минуте Александр Степанов удвоил преимущество медийной команды. Почти моментально, на 38-й минуте, Сергей Запалацкий отыграл один мяч, забив красивым ударом. Во втором тайме, на 83-й минуте нападающий 2DROTS Годфред Клуцей вновь довёл преимущество гостей до двух мячей, установив окончательный счёт в матче — 3:1, уверенная победа 2DROTS.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России стартовали три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.

«Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя», но уступил ивановскому «Текстильщику» в следующем раунде и вылетел из турнира. 2DROTS смог пройти «Сахалин», а «Родина Медиа» вылетела на первой стадии, проиграв «Динамо» из Вологды.