Лахтер: если Захарян не возьмёт яйца в кулак, то закончит быстрее, чем Миранчук в Италии

Футбольный агент Денис Лахтер прокомментировал недавний переход 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», а также сравнил данный трансфер с переходом полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».

«Захарян не супер и не звезда, просто парень, который умеет играть в футбол. При Шварце он выдал приличный сезон, но это должно было стать первой ступенькой в его футбольном восхождении. В прошлом сезоне он просто потерялся, его ставили в состав по инерции, у любого другого тренера сел бы на лавку. В истории про «Челси» не верю, но благо, что с «Реалом Сосьедад» история разрешилась. Впрочем, это не «Барселона» и не «Челси». В то же время испанский чемпионат подходит ему как никакой другой.

Есть ли опасения, что Захаряна посадят на скамейку запасных или «Сосьедад» попытается сразу отбить заплаченные деньги? Никакого супербабла «Сосьедад» за Захаряна не платил даже по своим меркам, учитывая, сколько испанские клубы получают просто за участие в Ла Лиге. Они заплатили те деньги, которыми готовы были рисковать. Возможно, мы знаем про Захаряна меньше, чем в нём увидели испанцы. Но там никто за уши тащить не станет и ставить в основу только потому, что за тебя заплатили какие-то деньги, тоже не будут. Если он сейчас не возьмёт свои яйца в кулак и не поменяет отношение к профессии, у него всё закончится ещё быстрее, чем у Миранчука в Италии», — приводит слова Лахтера «РБ Спорт».

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо» за € 12 млн плюс бонусы, заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером.