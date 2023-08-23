Кирьяков: Захаряна может пригласить «Барса» или «Реал», если хорошо проведёт первый сезон

Бывший футболист немецкого «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков рассказал, не рано ли 20-летний полузащитник Арсен Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», отметив, что российский футболист через сезон вполне может оказаться в мадридском «Реале» или «Барселоне».

«Не рано ли Захарян уехал за границу — в 20 лет? Да нормально, почему? Я в 22 уехал. Понятно, была первая плеяда наших игроков – Заваров, Хидиятуллин – они уехали уже в зрелом возрасте. А вот вторая волна, в которой были мои ровесники – Шалимов, Колыванов, Канчельскис — полетели за границу в расцвете, молодые, полные силы.

Ничего, что Захаряну только 20. Надо уезжать — наш чемпионат не такого высокого уровня, чтобы чего-то добиться. Я попал в 23 года в «Карлсруэ» и занял там по итогам первого сезона 20-е место в списке номинантов на «Золотой мяч». Мы потом дошли до полуфинала Кубка УЕФА. Почему бы Арсену не проявлять себя? Если он хорошо проведёт первый сезон, его может пригласить более именитый клуб — «Барселона» или «Реал». Это тоже стимул», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо», заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером.