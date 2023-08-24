Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может остаться в лондонской команде ещё как минимум на один сезон. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино готов обсудить с Лукаку возможность интеграции бельгийца в состав «Челси» в текущем сезоне. Такое решение аргентинского специалиста связывают с отсутствием альтернатив нападающему «синих» Николасу Джексону на позиции чистого форварда.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о желании «Ромы» взять Лукаку в годичную аренду. При этом римляне готовы платить только часть зарплаты бельгийца.