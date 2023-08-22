«Рома» снова попытается провести с «Челси» переговоры об аренде Лукаку

«Рома» всё ещё может арендовать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, генеральный директор римского клуба Лина Сулуку прибыла в Лондон во вторник, 22 августа. В столице Великобритании руководитель «Ромы» планирует провести переговоры об аренде бельгийского форварда.

Сообщается, что римляне не готовы покупать Лукаку, так как это может существенно ударить по бюджету клуба. «Рома» может позволить себе только аренду. При этом в итальянской команде надеются, что «Челси» сможет платить игроку часть зарплаты.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Лукаку со стороны «Тоттенхэма».