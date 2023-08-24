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Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос по поводу возможного завершения футбольной карьеры.

«Я до сих пор не думаю о завершении карьеры, честно говоря. Мне нравится играть, мне нравится быть с мячом, находиться на поле, соревноваться и тренироваться. Не знаю, сколько ещё я буду играть, но постараюсь пользоваться этим как можно дольше. Есть время подумать, проанализировать и выбрать. Сегодня самое главное — насладиться тем, что осталось», — приводит слова Месси TyC Sports.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

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