Шильцов: переговоры по аренде в «Родину» длились более полутора месяцев

Полузащитник Константин Шильцов, перешедший в «Родину» из московского «Спартака» на правах аренды, рассказал о ходе переговоров. 21-летний футболист уже приступил к тренировкам в команде Первой лиги.

«Переговоры длились более полутора месяцев. А познакомился с «Родиной», когда были стыковые матчи с «Пари НН», где я ранее играл. Понравилась игра команды, а потом клуб сделал предложение.

И с моей стороны, и со стороны «Родины» все условия были предельно ясные. Мы быстро нашли общий язык. Оставалось только «Спартаку» и «Родине» договориться.

Знал, что «Родина» – молодой, амбициозный и перспективный клуб. Задача – выйти в РПЛ. Будем стараться её выполнить.

Сыграло ли роль то, что это клуб из Москвы? Да. У меня были предложения от других клубов. Но решил перейти в «Родину», так как вживую видел игру команды. Она мне понравилась. Впечатлило, как «Родина» смотрелась в матчах с «Пари НН». Это стало решающим фактором.

Какие цели ставлю перед собой в «Родине»? Цель всегда должна присутствовать в жизни футболиста. Хочется по максимуму помогать команде результативными действиями. Но главное – итоговая победа. Надо подниматься вверх по турнирной таблице», — приводит официальный сайт «Родины» слова Шильцова.

Следующую игру в Первой лиге «Родина» проведет 27 августа в 18:00 мск на выезде против «Нефтехимика».