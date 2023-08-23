«Родина» арендует у «Спартака» хавбека Шильцова

«Родина» договорилась со «Спартаком» об аренде 21-летнего полузащитника Константина Шильцова до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, переговоры, которые шли почти два месяца, завершены. Уже завтра, 24 августа, Шильцов присоединится к «Родине». В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за «Пари Нижний Новгород» и провёл 15 матчей, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тысяч.
Отметим, что этим летом «Спартак» пополнили полузащитники Хесус Медина и Тео Бонгонда, а также игроки обороны Олег Рябчук и Срджан Бабич. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея на своём счету девять набранных очков после пяти проведённых встреч.
- 23 августа 2023
-
14:29
-
14:03
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:37
-
13:33
-
13:24
-
13:05
-
12:52
-
12:44
-
12:26
-
12:24
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:42
-
11:37
-
11:15
-
11:03
-
10:52
-
10:37
-
10:36
-
10:26
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:29
-
09:08
-
09:00
-
08:35