«Родина» арендует у «Спартака» хавбека Шильцова

«Родина» договорилась со «Спартаком» об аренде 21-летнего полузащитника Константина Шильцова до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, переговоры, которые шли почти два месяца, завершены. Уже завтра, 24 августа, Шильцов присоединится к «Родине». В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за «Пари Нижний Новгород» и провёл 15 матчей, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тысяч.

Отметим, что этим летом «Спартак» пополнили полузащитники Хесус Медина и Тео Бонгонда, а также игроки обороны Олег Рябчук и Срджан Бабич. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея на своём счету девять набранных очков после пяти проведённых встреч.