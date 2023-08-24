Главный тренер «Балтики» Игнашевич: в РПЛ нужно время на адаптацию
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что его команда работает над реализацией моментов и спокойствием во время матчей Российской Премьер-Лиги.
«Ребята много работают над реализацией. Понятное дело, что в этой лиге нужно какое‑то время, чтобы адаптироваться. Чтобы не оказываться в ситуации, когда находишься у ворот соперника, а у тебя пульс за 200. Чуть спокойнее и проще. Мы, к сожалению, тратим своё время. Сейчас, думаю, обобьёмся — и с реализацией вопрос тоже наладится», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».
После пяти туров Российской Премьер‑Лиги «Балтика» занимает 14‑е место в турнирной таблице, набрав три очка. В следующем туре калининградцы 27 августа сыграют на выезде против «Крыльев Советов».
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