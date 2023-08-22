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Тошич: верю в Игнашевича, надеюсь, он сохранит «Балтику» в РПЛ

Тошич: верю в Игнашевича, надеюсь, он сохранит «Балтику» в РПЛ
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Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о тренерской деятельности своего экс-одноклубника Сергея Игнашевича на посту наставника калининградской «Балтики». На старте нового сезона чемпионата России «Балтика» выиграла один матч и четыре раза потерпела поражение.

«Да, я слежу за «Балтикой». Желаю Игнашевичу удачи, он большой профессионал. Надеюсь, его карьера тренера получится такой же, как и игровая. Сергей был очень хорошим партнёром по команде, буду за него болеть, я верю в него! Он как футболист имел очень высокое качество и сейчас это качество он сможет показать уже в качестве главного тренера. Надеюсь, он сохранит команду в РПЛ», — приводит слова Зорана Тошича Metaratings.

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