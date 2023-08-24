Игрок 2DROTS Шибаев: Сычёв — умница. Своим сейвом выиграл для нас игру с «Муромом»
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Вратарь 2DROTS Алекс Шибаев высоко оценил игру своего коллеги Дмитрия Сычёва в Кубке России и поделился эмоциями после победы над «Муромом» (3:1) в матче второго раунда Пути регионов.
«У нас с Сычёвым очень тёплые отношения: всегда друг другу говорим всё в лицо и только правду. Сыч выиграл для нас игру своим сейвом, когда зацепился за сетку. Счёт был 2:1 — и это переломный момент. Грубо говоря, «Муром» не забил стопроцентный момент. Сыч спас — молодец и умница. Очень горд за него. Рад, что у меня такой друг и конкурент», — сказал Шибаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, накануне 2DROTS уверенно обыграл «Муром» и прошёл в 1/64 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с кировским «Динамо».
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